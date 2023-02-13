Mersin Rum Ortodoks Kilisesi depremzedelere kapılarını açtı

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MERSİN (AA) - Mersin Rum Ortodoks Kilisesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere, barınma ve yemek ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kapılarını açtı.

Kilise, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında cemaat üyelerine toplanma çağrısı yaptı.

Kadınlar grubu ve gençlik kolu üyeleri, kiliseyi yatakhaneye dönüştürdü; gıda, giyim ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri topladı.

Kilise, geçici barınma sağladığı depremzedeleri Mersin Valiliği koordinasyonunda evlere ve misafirhanelere yönlendirmeye başladı.

Peder Coşkun Teymur, AA muhabirine, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese kapılarını açtıklarını ve tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Teymur, kilisede 3 öğün yemek verildiğini ifade etti.

Teymur, depremzedeleri 2 veya 3 gece kilisede barındırdıklarını, daha sonra cemaat üyelerinin evlerine, kurum ve kuruluşlardan bu amaçla tahsis edilen yerlere yönlendirdiklerini dile getirerek, "Bir hayır sahibimiz 100 odalı otel kiraladı, orayı doldurduk. Kimi cemaat mensuplarımız yazlık evlerinin anahtarlarını gönderdiler." diye konuştu.

Bir otelle yapılan anlaşmayla afetzedelere temizlik imkanı da sunulduğunu belirten Teymur, sağlık ihtiyaçlarının özel bir tıp merkezinde ücretsiz karşılandığını söyledi.

Teymur, geçici barınma sağladıkları depremzedelerin kayıtlarını alarak Mersin Valiliğine bildirdiklerini ifade etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinden gelen 22 yaşındaki depremzede İsa Sinemli, kilisenin, zor bir süreçte depremzedelere umut olduğunu belirterek teşekkür etti.









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