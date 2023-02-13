Mersin'deki hastanelerden 12 bin depremzede taburcu edildi

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan kişilerden bazılarının tedavisi Mersin'deki hastanelerde sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, gazetecilere, depremlerde yaralanıp Mersin'e getirilen yaklaşık 15 bin kişiden 12 bininin taburcu edildiğini söyledi.

Deprem bölgesine 35 ambulans, nakil ambulanslar ve UMKE personelini gönderdiklerini belirten Ceviz, "81 il ile eş zamanlı olarak koordine edildi. Ağırlıklı olarak Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanesi'ne hastalarımızı aldık. Bölgeden aldığımız hastalarımızın her türlü ihtiyacını organize ettik. Bu konuda tüm sivil kuruluşlarımıza ve Mersin halkına teşekkür ediyorum. Büyük bir dayanışma örneği sergilediler." diye konuştu.

Ceviz, 2 bin 200'ün üzerinde hastanın servislerde, 340 hastanın yoğun bakımda yattığını, hamile 342 kadından 104'ünün doğum yaptığını aktardı.

Şehir hastanelerinin her türlü afet düşünülerek planlandığını anlatan Ceviz, şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıda sığınaklarımız var. Servislerimizin tamamı birinci basamak yoğun bakım oluyor. İkinci, üçüncü basamak yoğun bakım yapabilecek alanlarımız var. Altyapısı buna müsait. Biz bunları sonuna kadar kullanıyoruz. Elimizde çok büyük bir güç. Deprem bölgesinin hastalarını ağırlıklı olarak alan ilk il olduk, sonrasında Adana Şehir Hastanesi bu rolü üstlendi. Diğer hastanelerimiz de aynı şekilde büyük roller üstlendi. Büyük bir dayanışma içinde bu süreci yönettik. Hala da yönetmeye devam ediyoruz. Bütün süreçler Sağlık Bakanlığı tarafından koordine ediliyor."

Emrah Ceviz, bugün itibarıyla kentteki bütün polikliniklerin deprem öncesindeki gibi hizmetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Mersin Şehir Hastanesi'nde kurulan kriz merkezinde görevlilerden bilgi alan Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı ile tedavisi süren depremzedeleri ve refakatçilerini ziyaret etti.

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