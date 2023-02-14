Depremden etkilenenlere yardımlar sürüyor

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MERSİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Anamur ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Anamur Belediyesi tarafından ilçede yardım kampanyası düzenlendi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra depremzedeler için yardım malzemesi toplamaya başladıklarını söyledi.

Şimdiye kadar 41 tır yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bünyesinden ve vatandaşlardan iş makinaları ve ekipmanı bölgeye sevk ettik. Burada da depremzedeleri karşılamak onlara sıcak bir çorba ikram ediyoruz. Burada psikolojik desteğe ihtiyacı olan depremzede kardeşlerimize belediyemizin psikologları tarafından destek veriyoruz. İlçemizde kalmak isteyen depremzede kardeşlerimize barınma sağlıyoruz."



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