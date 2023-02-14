Anamur'dan depremzedelere yakacak desteği

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MERSİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından odun yardımında bulunuldu.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce hazırlanan odunlar 13 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anamur Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serdar Karaca, deprem bölgelerine yardımlarının devam edeceğini belirtti.



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