Tarsus'ta deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı denetim gerçekleştirdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı işletmelere yönelik denetim yaptı.

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fahiş fiyat artışlarına karşı ilçedeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimleri sırasında ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle bazı işletmelere uyarılarda bulundu.

Öte yandan, menşei belli olmayan 73 kilogram sucuğun bulunduğu işletmeye de idari işlem uygulandı.



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