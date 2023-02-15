Mersin'de seyir halinde alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda bir yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyreden Erol Cengiz idaresindeki 34 ER 4446 plakalı yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine sürücü Cengiz, aracı yakındaki bir dinlenme tesisinin bahçesinde durdurup 26 yolcunun tahliyesini sağladı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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