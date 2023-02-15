Mersin'de tedavisi tamamlanan 330 depremzede, tarımsal araştırma enstitüsünün sosyal tesislerinde misafir ediliyor

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanıp Mersin'in Erdemli ilçesinde devlet hastanesinde tedavisi tamamlanarak taburcu edilen afetzedeler, misafirhaneye yerleştirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğüne ait Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün sosyal tesislerinde barınma imkanı sağlanan 330 kişinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Depremzedelerden Mehmet Atlı, yaptığı açıklamada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki evinin depremde yıkıldığını, çok sayıda yakınını kaybettiğini söyledi.

Evinin enkazında yaralanmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirten Atlı, "Devlet bizi deniz kenarındaki yeşillikler içinde bulunan tesise yerleştirdi. Allah devletimize zeval vermesin. Sıcak bir yuvadayız ve çok rahatız. Doktorlar gelip sürekli sağlık kontrolü yapıp kronik rahatsızlığı olanlara da ilaçlarını veriyor." dedi.

Antakya ilçesinden gelen Ali Özkan da kaldıkları tesiste tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve bir sıkıntılarının bulunmadığını dile getirdi.

Süha Akyol, Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde yakınlarını kaybettiğini, kendisinin ve kızının evinin yıkıldığını aktardı.



Tesiste çalışan gönüllülerden Halime Yılmaz ise depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelere yardımcı olabilmek için çalıştığını ifade etti.

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