Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 3,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Boğazpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İlçe Orman Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 3,5 dekarlık alan zarar gördü.

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