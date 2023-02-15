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Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 3,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 3,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Boğazpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İlçe Orman Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 3,5 dekarlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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