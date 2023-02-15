Depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmiyle moral buldu

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Mersin'in Silifke ilçesinde misafir edilen çocuklar, "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmini izledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler, Silifke Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okulların yurtlarına yerleştirildi.

Yurtlarda kalan depremzedelerin her ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor.

Depremden etkilenen çocukların yaşadıkları kaygı ve stresi azaltmak için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Yurtta kalan çocuklar için sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Depremzede çocuklar, Belediye Kültür Merkezi'nde 6 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmini izleyerek moral buldu.

Etkinliğe, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin de katılarak çocuklarla film izledi.

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