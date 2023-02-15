Mersin'den deprem bölgesindeki yetiştiricilere yem desteği

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MERSİN (AA) - Mersin'den, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 50 ton yem gönderildi.

Mut Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde deprem bölgesindeki yetiştiriciler için kampanya düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, kampanya kapsamında ilçedeki bayi ve fabrikaların 50 ton yem desteğinde bulunduğunu söyledi.

Kampanyanın devam edeceğini belirten Bayır, ilk etapta toplanan 50 ton yemin Kahramanmaraş'taki yetiştiricilere gönderildiğini kaydetti.

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