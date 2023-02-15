Adıyaman'da 212 saat sonra enkazdan kurtarılan 77 yaşındaki kadın, Mersin'e getirildi

MERSİN (AA) - Adıyaman'da depremin 212. saatinde Merve Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 77 yaşındaki Fatma Güngör, ambulans helikopterle sevk edildiği Mersin'de tedavi altına alındı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan Merve Apartmanı'nın enkazından AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekiplerince çıkarılan Güngör'e, ilk müdahaleler yapıldı.
Güngör, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Helikopter pistinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince teslim alınan Güngör, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.