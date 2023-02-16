Gülnar Halk Eğitimi Merkezinde depremzedeler için atkı ve bere üretiliyor

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MERSİN (AA) - Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesi koordinesinde deprem bölgesine ve ilçeye gelen depremzedeler için atkı ve bere üretiliyor.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileğinde bulunan Ünüvar, "Kaymakamlığımızın koordinesinde depremzede kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmaya ve onların yanlarında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticilerimiz de gönülleri ısıtacak örnek bir davranış sergiledi. Belediyemizin desteğiyle usta öğreticiler tarafından üretilen el emeği göz nuru 500 atkı ve bere ilçemize gelen depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyor." diye konuştu.



Ünüvar, depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.​​​​​​​​​​​​​​



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