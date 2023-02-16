Mersin'in Tarsus ilçesinde depremzedelere yemek dağıtılıyor

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MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek ikramına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde günlük 6 bin sıcak yemek depremzedelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, depremzedelere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Günlük ortalama 6 bin kişiye yemek verdiklerini aktaran Bozdoğan, depremzedelerin yaralarının el birliğiyle sarılacağını kaydetti.



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