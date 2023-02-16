Silifke 10 bin 605 depremzedeye ev sahipliği yapıyor

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MERSİN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerden 10 bin 605'i Silifke'de çeşitli kamu kurumlarında misafir ediliyor.

Silifke Kaymakamlığı, "Açık kapı" uygulamasıyla depremlerden etkilenerek ilçeye gelen vatandaşları ilgili kurumlara ve konaklama alanlarına yönlendiriyor.



Silifke Belediyesi de sosyal market aracılığıyla toplanan yardımları deprem bölgesinde ve ilçede misafir edilen depremzedelere ulaştırıyor.

Kaymakam Abdullah Aslaner, özel yurtlar dahil çeşitli kurumlarda toplam 10 bin 605 kişinin konakladığını belirtti.



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