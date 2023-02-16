Mersin'de hükümlüleri taşıyan midibüsün kamyonla çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hükümlüleri ceza infaz kurumuna taşıyan midibüsün kamyonla çarpışması sonucu 11'i jandarma personeli 23 kişi yaralandı.

Hükümlüleri Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götüren A.İ'nin kullandığı 80 HC 331 plakalı servis aracı, Alifakı Mahallesi'nde M.T. idaresindeki 33 AAZ 947 plakalı narenciye yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile midibüsteki 11 jandarma personeli ve 10 hükümlü, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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