Mersin'de depremzedelere "geçici yuva" olan otelde çocuklar için etkinlik yapıldı

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'in Erdemli ilçesindeki otelde ağırlanan ailelerin çocukları, düzenlenen etkinliklerle depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından ilçeye gelen yaklaşık 1500 depremzede, Ayaş Mahallesi'ndeki Liparis Resort Otel'de konaklıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün psikososyal destek ekipleri, ailelerin çocukları için resim, müzik ve oyun etkinlikleri düzenledi.

Otelde kalan depremzedeleri ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan da ailelerle sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Pehlivan, afetin yaralarının el birliğiyle sarılacağını belirterek, "Hiç merak etmeyin, devletimiz de milletimiz de çok büyük. Bu afeti de birlikte atlatacağız." dedi.

Otelde kalan afetzedelerden Nedim Kavukoğlu da hem kendisinin hem de çocuklarının evinin depremde zarar gördüğünü ifade ederek, "Antakya'da her şey yerle bir oldu. Büyük Türk devleti bizlere kucak açtı. Devletten başka hiçbir şeyimiz yok. Bize kucak açıp bakanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

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