Mersin'de sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bilal Çeşmeli'nin (63) kullandığı 33 V 6718 plakalı kamyonet, İlemin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Çeşmeli, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çeşmeli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



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