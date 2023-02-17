Mersin'de yaşayan Güney Koreli kadın, depremzedelere yardım seferberliğine katıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan Güney Koreli kadın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediye tarafından oluşturulan yardım merkezinde gönüllü çalışıyor.

Mezitli Belediyesince hizmet binası önünde kurulan yardım merkezinde diğer gönüllülerle gıda, kıyafet ve hijyen kolileri hazırlayan Misa, kente gelen depremzedelere de destek oluyor.

Misa Shin, AA muhabirine, İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depreme sokaktayken yakalandığını ve sarsıntıyı hissettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri de Mersin'de hissettiğini belirten Misa, "Yaşanan depremler beni çok üzdü. Elimden geldiğince yardım ediyorum ama yine de kendimi kısıtlı hissediyorum. Geliyorum, burada yardım ediyorum. Bu yardımları yabancı arkadaş gruplarım içinde tanıtıyorum. Elimden bu geliyor ama her zaman daha fazlasını yapmak istiyorum." diye konuştu.

Çalışmalara devam edeceğini belirten Misa, insanlara faydalı olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Merkezde görev yapan gönüllü Canan Darıcılı da Misa'nın depremzedeler için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Zaman zaman merkezde duygusal anların yaşandığını aktaran Darıcılı, "Güney Koreli arkadaşımızla beraber depremzedeler için paylaşım içerisine girdik. Shin, koşa koşa belediyemize gelip 'Ben de çalışmak, bir şeyler yapmak istiyorum.' dedi. Ne istersek onu yapıyor. 10 gündür sabah akşam devamlı olarak birlikte çalışıyoruz. Hem temiz yüzüyle hem temiz kalbiyle bütün depremzedeler için mücadele etmekten onur ve gurur duyuyor." sözlerine yer verdi.

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