Mersin'de gönüllü gençler depremzedelere yardım çalışmalarına katılıyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllü gençlerden oluşan grup, depremzedeler için simit hazırlayıp, hayırseverlerin getirdiği eşyaları sınıflandırarak dağıtımını yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi tarafından afetzedelere yönelik yardım çalışmalarına gençler de destek veriyor.

İlçede yaşayan lise ve üniversite öğrencileri, depremzedeler için bir araya gelip fırında simit hazırlıyor. Hayırseverlerin gönderdiği ayakkabı ve kıyafetler de belirlenen alanda toplanıp gençler tarafından sınıflandırılarak, kapalı pazar yerinden "Depremzede Yardım Koordinasyon Merkezi"nde afetzedelere dağıtılıyor.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden bu yana ilçedeki gençlerin durmadan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştığını söyledi.

Gençlerin gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılmalarından gurur duyduğunu dile getiren Tollu, şöyle konuştu:

"Depremde kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğini Erdemli halkı vermiştir. Bunun başında da gençlerimiz gelmektedir. 500'ün üzerinde gencimiz depremin olduğu günden bu yana depremden zarar gören insanlarımızın yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına gece gündüz mücadele ettiler. Erdemli'mizin erdemli insanlarına, gençlerimize binlerce kez teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. İyi ki varlar."



Tıp Fakültesi öğrencisi Habibe Aydoğmuş da depremzedeler için simit üretildiğini kuzeninden öğrendikten sonra kendisinin de bu çalışmaya dahil olduğunu, ayrıca arkadaşlarını destek olmaları için yönlendirdiğini bildirdi.



Mustafa Yıldız ise depremzedeler için yapılan çalışmalara yardımcı olabilmenin kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Toplanma merkezine gelen eşyaları tek tek ayırıp numaralandırıyoruz. Daha sonra bunları ihtiyaç duyan afetzedelere teslim ediyoruz. Bıkmadan usanmadan 7 gün 24 saat bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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