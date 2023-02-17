Mersin'de öğretmen ve velilerden depremzedelere sıkma ikramı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde öğretmenler ile velilerin yaptığı sıkmalar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilçede misafir edilen vatandaşlara ulaştırıldı.

Türbe İlkokulu'nda bir sınıfı mutfağa dönüştüren öğretmenler ile öğrencilerin anneleri, afetzedelere destek olmak için pişirdikleri ekmeklerden sıkma yaptı.

Sıkmalar, ilçedeki otel, yurt ve pansiyonlarda ağırlanan depremzedelere ikram edildi.

Öğretmenlerden Semra Doğru, gazetecilere, depremlerin ardından ilçeye gelenlere destek olmak için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

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