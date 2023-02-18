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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler Mersin Şehir Hastanesi'nde özel alanda tedavi ediliyor

AA

Depremzedeler Mersin Şehir Hastanesi'nde özel alanda tedavi ediliyor

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen afetzedeler için özel alan oluşturuldu.

Mersin Şehir Hastanesi'nde depremzedelerin tedavisi devam ediyor.

Yaklaşık 6 bin afetzedenin tedavi edildiği hastanenin acil servis polikliniğinin bir bölümü depremzedelere ayrıldı.

- "Acil servis içerisinde aile irtibat bürosu kurduk

Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, gazetecilere, acil serviste vatandaşlara hizmet verilirken depremzedelerin de tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Hastanede sağlık yüküne karşılık bazı değişliklere gidildiğini anlatan Aydınlı, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin hızla sağlık tesisine ulaşması ve tedavi alacağı alanlara dağılması gerekiyor. 6 binin üzerinde depremzede başvurumuz var. Sadece depremzedeleri değil ailelerini de düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle acil servis içerisinde aile irtibat bürosu kurduk. Yanında da psikososyal destek birimimiz var. Kimlikli ya da kimliksiz gelen hastalarımızın fotoğraflarını çekip, bakanlıklarımızın oluşturduğu sayfaya yükleyerek eşleştirme yapıyoruz. Bu sayede aileler kayıp olan yakınları için bize başvuruyorlar."

Aydınlı, depremzedelerin için oluşturulan alanda çeşitli branşlarda doktorların görevlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölüm acil servis polikliniğinin içerisinde yer alıyor. Burada yoğun bakım için ayrılmış odalarımız var. Ortopedi uzmanlarımız tamamen depremzedelerimiz için görevlendirildi. Plastik ve beyin cerrahisi ekibimiz de ayrıldı. Acilde sadece depremzedelerle ilgilenen radyoloji uzmanlarımız da var. Ultrasonlarımız sadece depremzedelere hizmet etmek için bekliyor. Laboratuvarımız da depremzede kaydıyla gelen tüm hastalarımızın tetkikleri çok hızlıca çıksın diye başka bir alanda konuşlandırıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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