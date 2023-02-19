Depremin 16. saatinde enkazdan kurtarılan anne taburcu edilince kızına koştu

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan anne ile kızı, 13 gün sonra Mersin'deki hastanede kavuştu.

Ürgen Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'ndeki 5 katlı Zafer Apartmanı'nın birinci katındaki dairede oturan 27 yaşındaki Mevlüde Sarsılmaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin ilk dakikalarında 4 yaşındaki oğlu Ömer'i dışarı çıkarmayı başardı.

Daha sonra 6 yaşındaki kızı Melek'e koşan anne, apartmanın bir bölümünün yıkılması sonucu evladıyla enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarında, depremin 16. saatinde enkazdan yaralı çıkarılan Sarsılmaz, tedavisi için Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin gayretleri sonucu 38 saat sonra yaralı kurtarılan Melek ise ilk olarak Adana Şehir Hastanesi'ne, ardından Mersin'deki Ortadoğu Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne Mevlüde Sarsılmaz, tedavisinin tamamlanmasıyla Mersin'e gelerek hastanedeki kızıyla hasret giderdi.

Eşi İsmail Sarsılmaz ve oğlunun da bulunduğu, duygu dolu anların yaşandığı buluşma, hastane personelince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Koltukların dışarı fırladığını görünce kızının öldüğünü sanmış

Mevlüde Sarsılmaz, AA muhabirine, tır şoförü eşi İsmail Sarsılmaz'ın deprem sırasında şehir dışında olduğunu söyledi.

Oğlu ve kızıyla salonda uyuduklarını belirten Sarsılmaz, şöyle devam etti:

"Sallantıyla uyandık, çok kötüydü. Oğlumu dışarı çıkardım. O sırada onu komşularımız aşağı indirdi. Evin içindeydim, dışarı çıkmamıştım. Melek'i almaya geçiyordum. Olmadı, gidemedim yanına. Çok tuhaftı, bir ses geldi. Kızıma gitmeye çalışırken ayakta duramadım, yürüyemedim. İçeride yatıyordu. Yetişemedim kızıma. O sırada merdiven boşluğuna düştüm. Üstümde merdivenin demirleri, taşlar vardı."

Sarsılmaz, enkazdan çıkarıldığında kızını göremeyince ne yapacağını şaşırdığını dile getirdi.

Kendisini dışarı çıkardıklarında binanın çok kötü durumda olduğunu anlatan Sarsılmaz, "Koltuklarımızın dışarı fırladığını gördüğümüzde 'Melek, benim kızım öldü' dedim. Hastanedeydik, sürekli onun yaşayıp yaşamadığını düşündüm." ifadesini kullandı.

Tedavisi süresince kızının hiç aklından çıkmadığını vurgulayan Sarsılmaz, "Bana sesleniyor da 'Anne karanlıkta kaldım, gel beni kurtar' diyor mu diye düşündüm. Sürekli Melek'i sayıklıyordum. Sanki kollarımda gibiydi. Kollarımı kokluyordum. Sürekli kolumda yatardı kızım. Ayrı kaldık bu kadar, nefes alamıyordum. Benim de ağrılarım vardı ama kızımı gördükten sonra hepsi geçti. Benim ilacım çocuklarım. Ben onların sayesinde ayaktayım. Onlar benim her şeyim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.