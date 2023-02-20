Mersin'de yaşayan Rus kadın, Müslüman oldu

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MERSİN (AA) - Rus uyruklu Ksenia Bandareva, Mersin'in Silifke ilçesinde Müslüman olup "Nazlı" adını aldı.

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak için kente gelen Bandareva, Silifke'ye yerleşti.

Araştırmaları sonucu İslam dinine geçmeye karar veren Bandareva, İlçe Müftülüğüne müracaat etti.

Bandareva, Silifke Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Silifke Müftüsü Mehmet Seri Doğru, "Nazlı" adını alan Bandareva'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim meali verdi.

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