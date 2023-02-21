Olgunlaşma enstitüsünde depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MERSİN (AA) - ALEYNA COŞKUN - Mersin Olgunlaşma Enstitüsünde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenenler için battaniye ve kışlık kıyafetle başladıkları üretimi uyku tulumuyla sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başlayan enstitüdeki görevli ve kursiyerler, özellikle battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık giysi ve uyku tulumu üretimi için yoğun mesai yapıyor.

Enstitüde üretilen kıyafet ve uyku tulumları, yardım tırlarıyla depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, AA muhabirine, afetin ardından Bakanlığın talimatları doğrultusunda üretime başladıklarını söyledi.

Polar battaniye, yün eldiven, atkı ve bere üretimine başladıklarını anlatan Göçer, ilk etapta 1000 battaniyeyi yardım bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim ettiklerini kaydetti.

Üretimin hızla devam ettiğini dile getiren Göçer, "Bunun yanında yiyecek içecek atölyemizde ürettiğimiz 350 kişilik gıda maddesini gönderdik. Daha sonra Bakanlığımızdan uyku tulumu dikmemiz yönünde talimat geldi. 19 Şubat'ta uyku tulumu sevkiyatına başladık. Şu ana kadar deprem bölgesine 1600 uyku tulumu ve 2 bin 500 polar battaniye gönderdik." diye konuştu.

- 60 usta öğretici ve 45 öğrenci çalışıyor

El Sanatları Alan Şefi Payende Bozoklar da üretimlerin gönüllü kursiyerlerin özverisiyle aralıksız devam ettiğini aktardı.

Çalışmalara 60 usta öğretici ve 45 öğrencinin katıldığını söyleyen Bozoklar, çocuklar ve yetişkinler için iki tür uyku tulumu ürettiklerini ifade etti.

​​​​​​​Usta öğretici Esra Örgen ise depremzedelerin soğuktan korunması için mesai arkadaşlarıyla ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinde yaşananlara karşı duyarsız kalamayacaklarını belirten Örgen, "Depremzedeler için hep beraber özverili bir şekilde elimizden geldiğince faydalı olmaya çabalıyoruz. Tüm bölümlerimiz canla başla, fedakarlık yaparak çalışıyoruz." dedi.



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