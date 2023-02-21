Hatay depremi Mersin'deki tekstil firmasının güvenlik kamerasında

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MERSİN - Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'deki bir tekstil firmasının güvenlik kamerasına yansıdı.

Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde tekstil üretimi yapılan işletmenin güvenlik kamerası, dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne olan deprem anını kaydetti.

Görüntülerde, iş yerindeki sarsıntıyı hisseden çalışanlardan bazılarının panikle dışarı çıkmaya çalışması yer alıyor.

Kayıtlarda, deprem nedeniyle işletmedeki malzeme ve eşyaların da sallandığı görülüyor.

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