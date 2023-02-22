Mersin'de çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, bir temizlik görevlisi yaralandı.

Kaledibi Mahallesi D-400 kara yolunda Süleyman Ünsal'ın (58) kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çöplerin toplanması için duran belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ünsal ile belediye temizlik görevlisi İzzet Ş. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Ünsal, kaldırıldığı Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan İzzet Ş'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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