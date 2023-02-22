Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen Ö.A. ve C.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda hassas terazi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.