Mersin Uluslararası Limanı'nda depremzedelere yardım yüklerinden hizmet ücreti alınmayacak

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda, deprem bölgelerine sevk edilecek insani yardım yükleri için liman hizmetlerinin ücretsiz sağlanacağı bildirildi.
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, limandan deprem bölgelerine sevk edilen insani yardım yüklerinden liman hizmetleri ücreti alınmayacak.
Uygulama, 6 Şubat-31 Mart tarihlerindeki yükler için geçerli olacak.
İşletme tarafından nihai varış yeri olağanüstü hal ilan edilen illerden biri olan ithalat rejimine konu konteynerler için de 6-28 Şubat'ta konteyner ardiye ücreti yansıtılmayacak.