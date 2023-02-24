Mersin'de depremzedeler sağlık taramasından geçirildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesindeki depremzedeler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte misafir edilen depremzedelerin düzenli olarak sağlık taraması yapılıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Kilikya Nehir Derneği Tarsus Şubesi, Tarsus Cem ve Kültür Evi, Mehmet Çelebi Spor Salonu ve Tekeliören Garip Baba Mustafa Cem Evi’nde kalan vatandaşlara sağlık taramasından geçirildi.

Deprem felaketi sebebiyle kente gelen vatandaşların talepleri dinleyen ekipler, genel sağlık taraması yaptı.



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