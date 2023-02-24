Mersin'de, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Merkez Camisi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Camideki etkinliğe Gülnar Kaymakam Vekili Muhammet Kılıçaslan, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve vatandaşlar katıldı.



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