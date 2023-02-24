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Mersin'de, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu

AA

Mersin'de, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu

MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Merkez Camisi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Camideki etkinliğe Gülnar Kaymakam Vekili Muhammet Kılıçaslan, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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