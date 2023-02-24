Mersin'deki fuar alanı deprem yardımları için lojistik üssüne dönüştü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/ALEYNA COŞKUN - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yardım depolama merkezine çevrilen 15 bin metrekarelik fuar alanı, çeşitli belediye ve kurumlar tarafından afetzedeler için hazırlanan yardım malzemelerinin lojistik üssü oldu.

Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından depolama merkezine dönüştürüldü.

Türk Kızılay, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eczacıları Birliği ile çok sayıda belediye ve sivil toplum kuruluşunca temin edilen yardımlar, 15 bin metrekarelik fuar alanında toplanıyor. Çeşitli illerden yola çıkan araçlar, çadır, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu, gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzemeleri gibi yardımları fuar merkezine getiriyor.

Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından kaydedilen yardımlar, illerin ihtiyaçlarına göre tasnif edilip AFAD koordinasyonunda afetzedelere ulaştırılıyor.

Bazı bölümlerinde depremzedelerin de konakladığı fuar alanına, Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor.

- Gönüllüler tırları boşaltıp, yardımları tasnifliyor

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, AA muhabirine, depremin hemen ardından yardım faaliyetleri için harekete geçtiklerini söyledi.

Depolama merkezine dönüştürülen kentin en büyük fuar alanında yardımların toplanmaya başlandığını anlatan Özyiğit, "Burası lojistik üs gibi bir alan. Yaklaşık 15 bin metrekare. Fuar alanı olarak kullanıyorduk ama ihale bitmişti. Yeni ihale 15 Şubat'taydı, iptal ettik. Afetle alakalı yaralar sarılıncaya kadar burayı yeniden kiralama veya ihaleye çıkarma gibi düşüncemiz olmayacak." diye konuştu.

Özyiğit, alanı bir anlamda ön depo olarak kullandıklarına değinerek, "Şu ana kadar 28 tır malzeme indirilip tasnif edildi. Bir bölümü deprem bölgesine gönderildi. Bir kısmı gelen depremzedelere ulaştırıldı." dedi.

Depolama merkezinde yürütülen çalışmaları anlatan Özyiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraya tırımız girdiğinde gönüllü arkadaşlarımız durumdan haberdar oluyor. Onlar, elden ele tırı 15 dakikada boşaltıyor. Yardım gönderen bölgeler, malzemeleri çocuk bezi, gıda maddesi ya da kıyafet gibi notlarla tanımlıyorlar. Malzemeler ana başlıklarda ayrılıyor. Daha sonra kendi içinde tasnif ediliyor. Bir bakıyorsunuz Adıyaman'da ihtiyaç çıkıyor. Hemen araca malzemeleri doldurup oraya gönderebiliyoruz. Burası, deprem bölgesine acil yardım göndermemiz gereken durumlarda kullandığımız organizasyon alanı oldu."

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