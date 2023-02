İBB Başkanı İmamoğlu, Mersin'de konaklayan depremzedeleri ziyaret etti:

Hatay'ı vuran depremlerde can kaybımız yükseliyor!

MERSİN (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme karşı büyük bir sorumluluklarının olduğunu, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde amasız ve fakatsız mutlak tedbir alan işlemleri hızla devreye koymaları gerektiğini belirtti.

İmamoğlu, kentteki programları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Başkan Vahap Seçer ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra Seçer ile Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezinde kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Barınma Alanı'na giden İmamoğlu, burada incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü.

İmamoğlu, gazetecilere, deprem bölgesinde herkesin sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Bu sorumluluğu yerine getirmek için gayret ettiklerini anlatan İmamoğlu, "Devletimizin her kurumu bu gayreti gösteriyor, göstermek zorundadır. Milletimize sunmuş olduğumuz bu emeklerin her birisi bilinsin ki bir lütuf değil, sorumluluğumuz, görevimizdir. Layıkıyla yerine getirmek zorunda olduğumuz bir durumdur. Deprem bölgesinde bu süreçten etkilenen her bir vatandaşımız, dünya görüşü, yaşamı ne olursa olsun bizim başımızın tacıdır." diye konuştu.

İmamoğlu, arama kurtarma çalışmalarının ardından depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

- "İstanbul'da yoğun bir çalışmamız var"

Mersin başta olmak üzere afet nedeniyle nüfusu artan kentlerin desteklenmesi gerektiğini aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Depreme karşı büyük bir sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde amasız, fakatsız mutlak tedbir alan, gereğini yerine getiren iş ve işlemleri hızla devreye koymalıyız. İstanbul'da yoğun bir çalışmamız var. Bütün bilgi, deneyim, beceri, tecrübe, ne varsa elimizde. Bütün birikimimizle Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin her şehriyle işbirliğine hazırız. Bu bakımdan, hem bu hafta sonu hem de önümüzdeki hafta yapacağımız açıklamalarla, diğer büyükşehirlerimizle de 'sağlıklı bir işbirliği zemini nasıl kurarız ve beraber nasıl hareket edebiliriz' - bunun adı ister kentsel dönüşüm, ister binaların güçlendirilmesi, ister konut politikalarıyla özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarının çözümü noktasındaki projelerimiz olsun- bu başlıklar altında özenli bir çalışmayı yerine getireceğimizi de vatandaşlarımızla paylaşmak isterim."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de kentin depremden dolayı yoğun göç aldığını kaydetti.

İmamoğlu ve Seçer, daha sonra Yenişehir ilçesindeki Alanya Sokağı çevresinde esnaf ziyaretinde bulundu.

