Çamlıyayla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve eve de sıçrayan yangın söndürüldü.

Belçınar Mahallesi'nde A.E’ye ait hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

İş yerinin yanındaki eve de sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve iş yerinde hasar oluştu.



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