Mersin'de barakada çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde, yangın çıkan baraka kullanılamaz hale geldi.

Akdeniz Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında baraka kullanılamaz hale geldi.



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