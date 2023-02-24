Mersin'de tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen kişi öldü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.



Ramazan Çetin (29) ve arkadaşı M.G. Tırtar Mahallesi Azimli mevkiindeki bir tarımsal sulama havuzunu tamir etmek istedi.



Bu sırada Çetin'in havuza düştüğünü fark eden M.G'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce havuzdan çıkartılan Çetin, ambulansla kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.