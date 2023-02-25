Yardımlar depremzedelere "gönül eliyle" ulaştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardımlar depremzedelere "gönül eliyle" ulaştırılıyor

AA

Yardımlar depremzedelere "gönül eliyle" ulaştırılıyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/ALEYNA COŞKUN - Türkiye'nin dört bir yanından Mersin'deki depolama merkezine gönderilen yardım malzemeleri, yaklaşık 200 gönüllünün katkısıyla tasnif edilip ihtiyaç durumunda deprem bölgesine giden araçlara yükleniyor.

Yenişehir Belediyesince, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından depolama merkezine dönüştürülen 15 bin metrekarelik fuar alanına, çeşitli kentlerdeki çok sayıda belediye ve sivil toplum kuruluşunca temin edilen yardım malzemeleri getiriliyor.

Türk Kızılay, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eczacıları Birliğinin de aralarında olduğu kurumlar tarafından hazırlanan yardımlar, tırlara yüklenerek fuar alanına gönderiliyor.

Depolama merkezine ulaşan malzemeler, gönüllü olarak çalışmalara destek veren yaklaşık 200 kişi tarafından tırlardan indiriliyor.

Kayıt yapılarak teslim alınan çadır, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu, kıyafet, ayakkabı, gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzemeler, özenle tasniflenerek kategorilere ayrılıyor.

Gönüllüler, daha sonra deprem felaketini yaşayan illerden gelen talep üzerine yardım malzemelerini tekrar araçlara yüklüyor.

Afet bölgelerine doğru yola çıkan yardımlar, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılıyor.

- "Bu süreç ne kadar sürerse o kadar devam edeceğiz"

Çalışmalara destek veren gönüllülerden İbrahim Hakkı Ünaldı, AA muhabirine, ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Deprem bölgesine gidemese de yaşanan zorlukları medyadan takip ettiğini anlatan Ünaldı, "Sosyal medyaya girdikçe moralim çok bozuluyordu. Artık evde durmak istemiyordum. Bir şekilde o insanlara yardım etmeyi istiyordum. Burada yürütülen faaliyetleri gördüm. Yaklaşık 10 gündür gönüllü olarak çalışıyorum." dedi.

Ünaldı, gönüllülerin yardım tırı geldiğinde WhatsApp'ta kurdukları grup aracılığıyla iletişime geçerek çalışmalara katıldıklarını bildirdi.

Depremzedelerle aynı duyguları paylaştıklarını vurgulayan Ünaldı, şöyle konuştu:

"Hala kötü hissediyoruz. Artçı depremleri yaşıyoruz. Şu durumdayken iyi hissediyoruz diyemiyoruz ama en azından yardım edebildiğimiz için gönlümüz ferah. Evde oturmaktansa insanlara yardım edebileceğim kadar buraya gelmeyi düşünüyorum. Bu süreç ne kadar sürerse o kadar devam edeceğiz. Burada güzel bir dayanışma var. Kimse birbirini tanımıyor. Din, dil, ırk ve siyaset ayrımını bir kenara bıraktık. Herkes bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Hepimiz arkadaş olduk."

- "Bunun memleket ve vatan meselesi olduğunu düşünüyorum"

Emre Özdil de sosyal medyada yardıma ihtiyaç olduğunu gördüklerini depolama merkezine gelerek görev almaya başladığını aktardı.

Bu dönemi atlatmak için herkesin yardımının gerektiğini belirten Özdil, "Herkesin bu facia karşısında bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Kimisi bu işte bilgili olduğu için enkazın başına gider, kimisi çay çorba dağıtır. Özellikle Mersinliler olarak bu depremi hissettiğimizden dolayı gönüllü olmamak elde değildi. Rahat uyuyamıyoruz çünkü orada insanların ne zorluklar yaşadıklarını görüyoruz, duyuyoruz. O yüzden boş durmaktansa elimizden geleni yapmak istedik." diye konuştu.

Mehmet Burak Başyurt ise 6 Şubat'taki depremlerin ardından yardım faaliyetlerine katılmak için harekete geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben bir Türk genciyim. Evde oturmaktansa çıkıp burada bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Bunun memleket ve vatan meselesi olduğunu düşünüyorum. Hafife alınacak bir konu değil. O yüzden buradayım. Yardımımız dokunduğu için yüzümüz gülüyor, kısa süre de olsa mutlu oluyoruz. Akşam kafamızı yastığa koyduğumuzda, örneğin 'Kerem bugün eşofmanla uyuyordur' diye düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Mersin'de tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen ...
(Görüntülü)MERSİN - DEPREMZEDE MEHMET&#039;E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN - DEPREMZEDE MEHMET'E DOĞUM ...
Mersin'de barakada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de barakada çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) DEPREMZEDE ÇİFTLER, MERSİN&#039;DE EVLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ÇİFTLER, MERSİN'DE ...
(Görüntülü)NÜFUSU YÜZDE 40 ARTAN MERSİN İÇİN ORTAK ÇAĞRI: ÖZEL DESTEK/STATÜ SAĞLANMALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)NÜFUSU YÜZDE 40 ARTAN MERSİN İÇİN ORTAK ...
Depremzede çiftler, Mersin'de evlendi
YEREL HABERLER Depremzede çiftler, Mersin'de evlendi
Mersin'de bağ evinde 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bağ evinde 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Çamlıyayla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Çamlıyayla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Erdik: Akkuyu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu güvenlik kılavuzlarına uygun yapıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Erdik: Akkuyu, Uluslararası Atom Enerjisi ...
İBB Başkanı İmamoğlu, Mersin'de konaklayan depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, Mersin'de konaklayan ...
(Görüntülü)- İMAMOĞLU BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE AMASIZ, FAKATSIZ DEPREME KARŞI TEDBİR ALMALIYIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)- İMAMOĞLU BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE ...
Mersinli kaldırım onarım işçileri, beton kırıcıyla Hatay'da 3 kişiyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Mersinli kaldırım onarım işçileri, beton kırıcıyla ...
"Asrın felaketini" Hatay'da yaşayan depremzedeler, Mersin'de evlendi
YEREL HABERLER "Asrın felaketini" Hatay'da yaşayan depremzedeler, ...
İmamoğlu: Başta İstanbul olmak üzere amasız, fakatsız depreme karşı tedbir almalıyız
YEREL HABERLER İmamoğlu: Başta İstanbul olmak üzere amasız, fakatsız ...
(Görüntülü) - BAĞ EVİNDE KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BAĞ EVİNDE KALAŞNİKOF TÜFEK ELE ...
Bağ evinde Kalaşnikof tüfek ele geçirildi; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bağ evinde Kalaşnikof tüfek ele geçirildi; 1 gözaltı
(Görüntülü)DEPREMZEDE ÇOCUKLAR AT BİNDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE ÇOCUKLAR AT BİNDİ
Depremzede çocuklar at bindi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar at bindi
Mersin'deki fuar alanı deprem yardımları için lojistik üssüne dönüştü
YEREL HABERLER Mersin'deki fuar alanı deprem yardımları için ...
Mersin'de, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu
YEREL HABERLER Mersin'de, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim ...
Mersin'de depremzedeler sağlık taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de depremzedeler sağlık taramasından geçirildi
Hatay'da, enkazda tüfekle vurulmuş halde bulunan köpeğin bacağı ampute edildi
YEREL HABERLER Hatay'da, enkazda tüfekle vurulmuş halde bulunan ...
Kahramanmaraşlı gelin ile Hataylı damadın hüzünlü nikahı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı gelin ile Hataylı damadın hüzünlü ...
Mersin Uluslararası Limanı'nda depremzedelere yardım yüklerinden hizmet ücreti alınmayacak
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Limanı'nda depremzedelere yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.