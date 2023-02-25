Erdemli'de depremzedeler için günlük 10 bin kişilik yemek yapılıyor

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MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde depremzedeler için günlük 10 bin kişilik yemek çıkarılıyor.

Kaymakamlık ve Erdemli Belediyesi koordinesinde, Depremzedelere Yardım Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Tek merkezden yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye gelerek başta otel, motel, pansiyon ve apartlara yerleştirilen ailelere Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi'nde günde üç öğün yemek veriliyor.

Erdemli Belediyesi Aile Danışma Merkezi bünyesinde çalışan psikolog ve sosyologlar da depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları konusunda yardımcı oluyor.



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