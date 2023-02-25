Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtarıldı

AA

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişiyi çevredekiler kurtardı.

Eşi ve 3 çocuğuyla yolculuk eden Kasım Yılmaz idaresindeki 33 KCT 15 plakalı otomobil, Sarıcalar Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

Otomobildeki 5 kişi, yaklaşık bir metre su bulunan kanaldan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Sürücü Yılmaz ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kanala düşen araç ise vinç yardımıyla çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli'de depremzedeler için günlük 10 bin kişilik yemek yapılıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de depremzedeler için günlük 10 bin kişilik ...
Yardımlar depremzedelere "gönül eliyle" ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Yardımlar depremzedelere "gönül eliyle" ulaştırılıyor
Mersin'de tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Mersin'de tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen ...
(Görüntülü)MERSİN - DEPREMZEDE MEHMET&#039;E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN - DEPREMZEDE MEHMET'E DOĞUM ...
Mersin'de barakada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de barakada çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) DEPREMZEDE ÇİFTLER, MERSİN&#039;DE EVLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ÇİFTLER, MERSİN'DE ...
(Görüntülü)NÜFUSU YÜZDE 40 ARTAN MERSİN İÇİN ORTAK ÇAĞRI: ÖZEL DESTEK/STATÜ SAĞLANMALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)NÜFUSU YÜZDE 40 ARTAN MERSİN İÇİN ORTAK ...
Depremzede çiftler, Mersin'de evlendi
YEREL HABERLER Depremzede çiftler, Mersin'de evlendi
Mersin'de bağ evinde 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bağ evinde 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Çamlıyayla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Çamlıyayla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Erdik: Akkuyu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu güvenlik kılavuzlarına uygun yapıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Erdik: Akkuyu, Uluslararası Atom Enerjisi ...
İBB Başkanı İmamoğlu, Mersin'de konaklayan depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, Mersin'de konaklayan ...
(Görüntülü)- İMAMOĞLU BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE AMASIZ, FAKATSIZ DEPREME KARŞI TEDBİR ALMALIYIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)- İMAMOĞLU BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE ...
Mersinli kaldırım onarım işçileri, beton kırıcıyla Hatay'da 3 kişiyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Mersinli kaldırım onarım işçileri, beton kırıcıyla ...
"Asrın felaketini" Hatay'da yaşayan depremzedeler, Mersin'de evlendi
YEREL HABERLER "Asrın felaketini" Hatay'da yaşayan depremzedeler, ...
İmamoğlu: Başta İstanbul olmak üzere amasız, fakatsız depreme karşı tedbir almalıyız
YEREL HABERLER İmamoğlu: Başta İstanbul olmak üzere amasız, fakatsız ...
(Görüntülü) - BAĞ EVİNDE KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BAĞ EVİNDE KALAŞNİKOF TÜFEK ELE ...
Bağ evinde Kalaşnikof tüfek ele geçirildi; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bağ evinde Kalaşnikof tüfek ele geçirildi; 1 gözaltı
(Görüntülü)DEPREMZEDE ÇOCUKLAR AT BİNDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE ÇOCUKLAR AT BİNDİ
Depremzede çocuklar at bindi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar at bindi
Mersin'deki fuar alanı deprem yardımları için lojistik üssüne dönüştü
YEREL HABERLER Mersin'deki fuar alanı deprem yardımları için ...
Mersin'de, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu
YEREL HABERLER Mersin'de, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim ...
Mersin'de depremzedeler sağlık taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de depremzedeler sağlık taramasından geçirildi
Hatay'da, enkazda tüfekle vurulmuş halde bulunan köpeğin bacağı ampute edildi
YEREL HABERLER Hatay'da, enkazda tüfekle vurulmuş halde bulunan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.