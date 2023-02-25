Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtarıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişiyi çevredekiler kurtardı.

Eşi ve 3 çocuğuyla yolculuk eden Kasım Yılmaz idaresindeki 33 KCT 15 plakalı otomobil, Sarıcalar Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

Otomobildeki 5 kişi, yaklaşık bir metre su bulunan kanaldan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.



Sürücü Yılmaz ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kanala düşen araç ise vinç yardımıyla çıkartıldı.



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