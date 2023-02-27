Mersin'de 43 kilo 884 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 43 kilo 884 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Mersin Serbest Bölgesi mevkisindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine narkotik dedektör köpeği "Brego"nun desteğiyle yapılan aramada, 12 paket halinde 8 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan zanlı M.Y. tutuklandı.

Öte yandan, Mezitli ilçesindeki operasyonda da bir aracın bagajındaki iki çantada 65 paket halinde 35 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ç. ve Ö.S. tutuklandı.

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