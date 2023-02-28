İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi

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MERSİN (AA) - ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ait insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri destek gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.

USAID'ın insani yardım malzemelerini taşıyan "USS Hershel 'Woody' Williams" gemisi, sabah saatlerinde limana yanaştı.

Gemideki 113 palete yerleştirilen yaklaşık 20 tonluk tıbbi malzeme, hijyen ürünleri, katlanabilir yatak, mutfak malzemesi, giyecek, battaniye ve oyuncak, işlemlerin ardından kamyon ve tırlara yüklenecek.

Yardımlar, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere ulaştırılacak.

Gemideki yükün boşaltılması işlemleri sürüyor.

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