Mersin'de depremzede çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde depremzede çocuklara doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Deprem sonrasında Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü misafirhanesine yerleştirilen depremzedeler için Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu tarafından etkinlik düzenlendi.

Topsakaloğlu burada ailelerle görüşüp, doğum günü olan çocuklarına sürpriz hediyeler verdi.

Doğum günü etkinliğinde çeşitli gösteriler sunuldu.



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