GÜNCELLEME - İnsani yardım malzemeleri getiren ABD gemisi Mersin Limanı'ndan ayrıldı

MERSİN (AA) - ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ait insani yardım malzemelerini Mersin Uluslararası Limanı'na taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri destek gemisi, yüklerin boşaltılmasının ardından limandan ayrıldı.
USAID'ın insani yardım malzemelerini taşıyan "USS Hershel 'Woody' Williams" gemisi, sabah saatlerinde limana yanaştı.
Gemideki 113 palete yerleştirilen yaklaşık 20 tonluk tıbbi malzeme, hijyen ürünleri, katlanabilir yatak, mutfak malzemesi, giyecek, battaniye ve oyuncak, işlemlerin ardından kamyon ve tırlara yüklendi.
Yükün boşaltılmasının tamamlanmasıyla gemi limandan ayrıldı.
Yardımlar, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere ulaştırılacak.