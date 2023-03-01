Günlerce enkaz altında kalan babanın en büyük isteği kızını kucağına alıp yürüyebilmek

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MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR/SERKAN AVCI - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel hastanenin enkazından 261. saatte kurtarıldıktan sonra Mersin'de tedaviye alınan Mustafa Avcı, afetten kısa süre önce doğan kızını kucağına alıp yürüyebilmek için ayağının iyileşeceği günü bekliyor.

Eşinin doğumu için gittiği Odabaşı Mahallesi'nde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan hastanenin enkazından 17 Şubat'ta çıkarılan 34 yaşındaki laboratuvar teknikeri Avcı'nın tedavisi, Mersin Şehir Hastanesinde sürüyor.

Moloza sıkışan sağ ayağında hasar oluşan Avcı, sağlığına kavuşmak için tedavisine dört elle sarılıyor.

Zorlu süreçte Avcı'yı, depremin ilk anlarında bulundukları blokun hasar görmemesi sayesinde binadan çıkmayı başaran 28 yaşındaki eşi öğretmen Bilge Şahinkaya Avcı ve 24 günlük kızı Almila yalnız bırakmıyor.

- "Süs bitkilerinin gövdelerini çiğneyip suyunu emmeye çalıştım"

Depremden 11 gün sonra kurtarılan Mustafa Avcı, AA muhabirine, tedavisinin iyi geçtiğini, hastane yönetimi ve çalışanlarının ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Avcı, şöyle devam etti:

"İlk 3-4 saat şok içindeydim. Bir şey düşünemiyordum. Olayın farkına vardığımda ayağımın sıkıştığını hissettim. Enkazın altında 2-3 gün ayağımı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştım, beceremedim. Sonrasında bıraktım, 'Allah'ın takdiridir, varsa ömrümüz yaşarız' dedim. Çıkmak için çok mücadele içine girmediğim için gayet sakindim, enerjimi boşa kullanmadım. Kurtarılmayı bekledim. Devletin mutlaka bizi oradan çıkaracağını biliyordum, sabrettim. Süs bitkilerinin gövdelerini çiğneyip suyunu emmeye çalıştım."

- Başka bir şehirde yeniden hayatlarını kurmak istiyorlar

Avcı, enkazın altındayken aklının hep ailesinde olduğunu, kurtarıldığında onları görünce yeniden doğmuş gibi hissettiğini vurguladı.

Kızını görünce çok duygulandığını anlatan Avcı, "Hiperbarik oksijen tedavisi görüyorum. Ayağımla ilgili sıkıntıları aştıktan sonra inşallah her şey çok güzel olacak. En büyük hayalim kimseye muhtaç olmadan kızımı kucağıma alıp gezebilmek. Taburcu olduktan sonra kızımı kucağıma alıp onu sevebilmek, güneşli bir günde oturmak, yürüyebilmek, kendi ayaklarımın üstünde durabilmek istiyorum." diye konuştu.

Avcı, eşiyle başka bir kentte yaşamlarını sürdürmeyi planladıklarını aktardı.

Bu konuda destek beklediklerini dile getiren Avcı, "Sağlık Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan, eşimle başka şehirde yeni bir hayat kurmamız için tayin edilmemizi rica ediyoruz. Bu tayini gerçekleştirirlerse çok mutlu oluruz. Yeni bir hayata başlamak istiyoruz. Tayinimizi gerçekleştirirlerse çok mutlu oluruz." dedi.

- Anne ve bebeği kurtulmuş, baba enkaz altında kalmıştı

Doğum için gittiği hastanede 5 Şubat'ta saat 23.50'de kızı Almila'yı dünyaya getiren Bilge Şahinkaya Avcı, depremin ilk anlarında bulunduğu blokun hasar görmemesi sayesinde bebeğiyle binadan çıkmayı başarmış, kantine su almaya giden eşi ise enkaz altında kalmıştı.

Depremin 261. saatinde kurtarılan Mustafa Avcı, görevlilerin yardımıyla telefonla konuştuğu kardeşi Kadir Avcı'dan ailesinin yaşadığını öğrenince sevinç yaşamış, tedavi için sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde de karısı ve bebeğiyle buluşup hasret gidermişti.

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