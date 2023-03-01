Mersin'de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

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MERSİN (AA) - Mersin Tarsus ilçesinde kadınlar, "Her İlmek Depremzedeler İçin" örgü kampanyası kapsamında depremzedelere kışlık giysi hazırlıyor.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi'ndeki el sanatları kursunda eğitim alan kursiyerler gönüllülerle depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Kadınlar, ilçeye gelen depremzedeler için yelek, atkı, eldiven, bere gibi kışlık kıyafetler ve oyuncak örüyor.

Burada kadınların hazırladığı kıyafetlere notlar eklenerek depremzedelere ulaştırılıyor.



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