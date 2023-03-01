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Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 12, Williams 14, Gray 8, Hayes 19, Crvendakic 8, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Sinem Ataş 8, Holingsvorth

Kangoeroes Mechelen: Berkani 20, Morrison 12, Resimont 6, Nauwelaers, Bertsch 12, Gils 3, Denys, Bruyndoncx, Rembiszewska 9



1. Periyot: 18-18

Devre: 39-31

3. Periyot: 56-45







MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonun son haftasında B Grubu'nda konuk ettiği Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımını 69-62 yendi.

Organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sonuçla grubunu lider tamamladı.



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