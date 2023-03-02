İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri şamandıralarla takip ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri şamandıralarla takip ediliyor

AA

İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri şamandıralarla takip ediliyor

MERSİN (AA) - GÜLSELİ KENARLI - Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlarının, büyük kısmını yerli imkanlarla ürettiği ve Marmara Denizi'nin 4 ayrı noktasına konumlandırdığı şamandıralar, iklim değişikliğinin denize etkilerinin anlık takip edilmesini sağlıyor.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Devrim Tezcan ve ekibi, 2021'de başladıkları projeyle ithal teknolojilere alternatif, daha uygun maliyetle büyük oranda yerli şamandıra teknolojisi geliştirdi. Şamandıralardan, deniz yüzeyi ve 30 metre derinliğe kadar her metrede ısınma, kirlilik, tuzluluk verileri elde ediliyor ve bu veriler Mersin'de bulunan enstitüdeki laboratuvara iletiliyor.

İlk olarak geçen ekim ayında Marmara Denizi'nin kuzeyindeki Marmara Ereğlisi ile güneyindeki Gemlik Körfezi'ne ve Marmara Adası ile Heybeliada yakınlarına yerleştirilen şamandıraların ilerleyen dönemde Kınalıada ve Mersin'e de kurulması planlanıyor.

Çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Tezcan, geliştirdikleri şamandıraların altyapısını, Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları (DEKOSİM) projesi kapsamında kurduklarını söyledi.

Tezcan, "2021 yılında yaşadığımız müsilaj olayı bizi bu cihazları kullanmaya yönlendirdi. Şamandıra sistemleri genelde tüm dünyada kullanılan sistemler ancak maliyetleri çok yüksek. İlk maliyetlerinin yanında, sürdürme maliyetleri de oldukça yüksek cihazlar. Biz 'Daha düşük maliyetli, kendi emeğimize dayanan sistemler geliştirebilir miyiz?' diye bir araştırmaya girdik. Bu kapsamda açılan TÜBİTAK 1001 çağrısına proje sunduk ve kabul edildi." bilgisini verdi.

- "Erken uyarı sistemine dönüşecek"

Su kolonundaki oşinografik parametrelerin sürekli takip edilmesi amacıyla Marmara Denizi'nde 4 noktaya şamandıralar kurduklarını belirten Tezcan, şamandıraların aynı noktadan uzun süreli ölçüm yaptıklarını ve bu sayede denizdeki değişimi çok iyi bir şekilde takip edebildiklerini kaydetti.

Şamandıralardan gerçek zamanlı sonuçlar alabildiklerini aktaran Tezcan "Bu, yakın zamanda, bir erken uyarı sistemine dönecek. Su kolonundaki ani bir ısınma, müsilaj benzeri alg patlamalarına yol açabildiğinden bu bizim için ön uyarı aslında, şamandıraları bu kapsamda da kullanacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm kıyılarında benzer şamandıraların kurulmasının, hem iklim değişikliğinin kıyılara etkilerinin hem de su kalitesi parametrelerinin takip edilmesine yardımcı olacağını vurgulayan Tezcan, şamandıralara, müsilaja yol açabilecek tüm parametreleri inceleyebilecek sistemler entegre etmek ve bunları denize çok fazla girdinin olduğu, özellikle nehir ağzı olan bölgelerde kullanmak istediklerini dile getirdi.

Tezcan, şamandıraların çalışma prensipleri hakkında şunları söyledi:

"Bu sistem içerisinde bir komuta panelimiz var. Bu, üzerinde bağlı olduğu cihazlardan aldığı verileri modem aracılığıyla gerçek zamanlı olarak Mersin'deki sunucularımıza gönderiyor. Bu sayede aslında biz uzaktan cihazın ölçümleme aralığına, ölçümleme süresine müdahale edebiliyoruz. Şamandıraların en üstünde bulunan meteoroloji sensörüyle rüzgarın hızını, yönünü, hava sıcaklığını ve hava basıncını ölçebiliyoruz. Yüzey sıcaklığını, tuzluluğunu daha doğrusu iletkenliğini, çözülmüş oksijeni, ışık geçirgenliğini ve pH'ı ölçen bir sistemimiz var. Bu kesintisiz olarak yüzeyden veri alıyor. Aynı zamanda şamandıranın üzerinde 30 metre derinliğe kadar uzanan bir termistör kablomuz var. Bunda her metrede bir sıcaklık sensörümüz var. Marmara iki tabakalı bir sistem, üstte Karadeniz suları var, aşağıda ise Akdeniz suları var. Biz iki tabaka arasındaki geçişi yakalamayı hedefliyoruz bu ısı kablosuyla. Kimi zaman bu ikisi arasındaki geçiş, yüzeye doğru yaklaşıyor, kimi zaman aşağıya iniyor veya keskinleşiyor. Bunların hepsini, anlık ölçüm aldığımız için net bir şekilde görebiliyoruz."

Tezcan, sistemin çalışabilmesi için şamandıranın telefon çeken bir yerde kurulu olması gerektiğini, daha açığa kurmak için uydu sistemlerine ihtiyaç olacağını ancak bu durumda maliyetin artacağını bildirdi.

- "3 aylık veri elde ettik"

Sıcak geçen kış mevsiminin Marmara Denizi'ndeki etkilerini hemen görmenin mümkün olmadığına değinen Tezcan, şöyle devam etti:

"Şu anda 3 aylık veri elde etmiş durumdayız, bu verilerde soğumayı hemen hemen gördük ama kış koşulları kapsamına, önceki sıcaklıklara henüz ulaşamadık, bu bir gerçek. Lokasyonlara baktığımızda şamandıralar Marmara Denizi'nin 4 ayrı köşesindeler, bunlar 4 ayrı sistemi simgeliyor. Marmara Adası İlhanköy açıklarındaki şamandıramız Akdeniz'den gelen sıcak suyun etkisinde ama Heybeliada'da ondan çok daha hızlı bir şekilde su kolonunda soğuma gördük, üstteki su kolonunda ise 14-15 dereceleri görmeye başladık. Sıcaklığın 14-15 derecelerden biraz daha düşmesini bekliyoruz, bu biraz gecikmiş olabilir ama kısa süreli sıcaklık artışları Marmara Denizi ısınıyor demek değil, bunu çok daha uzun süreli verilerle izlememiz gerekiyor."

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olduğunu ancak birkaç ay içinde mevsim normallerini yakalamasını beklediklerini ifade eden Tezcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seri tamamlandıktan sonra aslında ısınmanın cevabını, bu yılla karşılaştırarak, gelecek yıl verebileceğiz. Biz bu şamandıraları sürekli olarak Marmara Denizi'nde idame ettirmek istiyoruz çünkü veri her şey, bilginin temeli. Bu şamandıraların düşük maliyetli olmasının en önemli nedeni; gövdesi, yüzücü kısmı, elektronik bileşenleri başta olmak üzere her şeyiyle bu enstitüdeki kapasitemiz tarafından gerçekleştirilmiş olması. Bu konuda çalışanlarımız, hocalarımız çok destek verdiler. Bundan sonraki hedefimiz henüz kendimizin geliştiremediği sensörleri geliştirmek ya da bu sensörleri Türkiye'de geliştiren başka kurumlarla işbirliğine gitmek ve bu düşük maliyetli sistemleri tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Mersin'de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Mersin'de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor ...
Mersin için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
YEREL HABERLER Mersin için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
Güney Koreli gönüllülerden depremden etkilenen Samandağ'a yardım
YEREL HABERLER Güney Koreli gönüllülerden depremden etkilenen ...
Günlerce enkaz altında kalan babanın en büyük isteği kızını kucağına alıp yürüyebilmek
YEREL HABERLER Günlerce enkaz altında kalan babanın en büyük isteği ...
Mersin'de kimyasal atık bırakılan dere, kırmızı akmaya başladı
YEREL HABERLER Mersin'de kimyasal atık bırakılan dere, kırmızı ...
Mersin'de gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 14 Mart'a kadar yasaklandı
YEREL HABERLER Mersin'de gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 14 ...
Mersin'de kursiyer kadınlar, depremzede çocuklara oyuncak örüyor
YEREL HABERLER Mersin'de kursiyer kadınlar, depremzede çocuklara ...
Hataylı depremzede kendisine verilen yastıkta bulduğu altını yetkililere teslim etti
YEREL HABERLER Hataylı depremzede kendisine verilen yastıkta bulduğu ...
Hataylı depremzedeye verilen yastıktan altın çıktı
YEREL HABERLER Hataylı depremzedeye verilen yastıktan altın çıktı
Mersin'de depremzede çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de depremzede çocuklara doğum günü sürprizi ...
Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda
GÜNCELLEME - İnsani yardım malzemeleri getiren ABD gemisi Mersin Limanı'ndan ayrıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - İnsani yardım malzemeleri getiren ABD ...
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi
YEREL HABERLER İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin ...
Otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.