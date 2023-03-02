Mersin'de örtü altı erik hasadı başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan örtü altı eriğin kilogramı 1500 liradan satılıyor.

Göksu Mahallesi'nde üretici Murat Şimşek'e ait serada hasat etkinliği düzenlendi.

Hasada katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, üreticilerle sohbet etti, sezonun çiftçiler için bereketli olmasını diledi.

Şimşek, gazetecilere, hasat edilen eriğin çeşitli kentlere gönderileceğini söyledi.

Ürünün kilogramının 1500 liradan alıcı bulduğunu bildiren Şimşek, "Lezzet anlamında Türkiye'deki en iyi eriği ürettiğimizi söyleyebiliriz. 2023 yılının örtü altı erik hasadını ilk yapan illerden biriyiz." diye konuştu.

Katılımcılar ve tarım işçileri, konuşmaların ardından erik topladı.

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