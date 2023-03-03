Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki durumu değerlendirdi:

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremler nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, 16 okulun yıkılması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından görevlendirildiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çalışmalarını tamamlayarak kente dönen Pehlivan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentteki 1806 araç ve 3 bin 922 personelle deprem bölgelerindeki çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Mersin'in, afet bölgelerindeki yaralıların sevki için de adeta "sağlık üssü" olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Depremden etkilenen kentlerden ilimize bugüne kadar 23 bin 294 afetzede gelmiş, sağlık birimlerimiz ve hastanelerimizden hizmet almış. Bunların 21 bin 825'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş." dedi.

Pehlivan, Mersin'in afet bölgelerinden etkilenen vatandaşların ilk duraklarından birisi olduğuna dikkati çekti.

- "İlimizde resmi kayıtlarımıza göre 164 bin 845 afetzede barınıyor"

Tahliyelerin ardından hızlı bir planlama yaparak depremzedelerin kentte ağırlanmaya başlandığını, 10 bin 290 depremzedenin Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1221 depremzedenin de özel yurtlarda barındırıldığını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Otel, motel ve benzeri işletmelerde de 43 bin 840 vatandaşımızı barındırıyoruz. Kurum kuruluş, oteller, yurtlar ve belediyelerin tesislerinde ağırladığımız depremzede sayımız 62 bin 184. Bir de evlerde kalanlar var. Tespitlerimiz, bize depremzede olarak kayıt yaptıran 97 bin 405 depremzedemiz bulunuyor. Şu anda ilimizde resmi kayıtlarımıza göre 164 bin 845 afetzede barınıyor. Akla hemen 'Bu resmi kayıtların ötesinde elimizde bulunan yok mudur?' sorusu gelebilir. Bununla ilgili arkadaşlarımızdan tekrar bir çalışma istedim. İlimiz zaten normal şartlarda belli aylardan itibaren yazlıklar gibi benzeri yerlere göç veya nüfus alan bir konumdaydı. Deprem bunu öne almış gibi de gözüküyor."

Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor müdürlüklerince kentteki 70 bin 30 depremzedeye psikososyal destek sağlandığını anlattı.

Deprem bölgelerinden kente 18 bin 801 öğrencinin nakil olarak geldiğini belirten Pehlivan, çocukların eğitim hayatlarının aksamadan süreceğini dile getirdi.

- 21 bina orta hasarlı

Depremlerin ardından vatandaşların talebiyle kentteki yapılarda hasar tespit çalışması başlatıldığını bildiren Pehlivan, "Bugüne kadar vatandaşlarımız tarafından ulaştırılan başvurularla 3 bin 95 binada hasar tespit çalışması yapıldı. 21 bina orta, 244 bina az hasarlı, 2 bin 830 bina ise hasarsız olarak tespit edildi. Bu konuda arkadaşlarımızın sahadaki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, kentteki okulların da deprem nedeniyle incelediğini dile getirerek, "Okulların deprem etkilenip etkilenmediği önemliydi. Çocuklarımızı riske etmeyecek şekilde arkadaşlarımız okullarımızın fiziki şartlarıyla ilgili tespitler yaptılar. 453 okulumuzun tamamına yakınında hasat tespit çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde 59 okulumuzu boşalttık. 16 okulumuzda ilgili yıkım kararı aldık." diye konuştu.

- Orantısız kira artışları hakkında idari ve adli işlem yapılacak

Mersin'de "Evim Yuvan Olsun" seferberliğine 87 kişinin katkı sağladığını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"İlimizde kiraların orantısız ve gerçekten kabul edilemez bir şekilde arttığını üzülerek takip ediyoruz. Böyle dar zamanda böyle kampanyalar (Evim Yuvan Olsun) varken bir yandan 2-3 katına kiraların çıkması meselesi, hepimizi her şeyden önce vicdanen rahatsız ediyor. Sadece telkin ederek değil, gerek Ticaret Müdürlüğümüz, gerekse vergi dairemiz ve ilgili birimlerimiz şu anda alanda tarama çalışması yapıyor. Bu konuda tespit yapılması durumunda gerekli hem idari hem de adli işlemler yapılmak üzere başsavcılıklara başvurulacak."

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