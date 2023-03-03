Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçedeki çalışmaları inceledi

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçede yapımına devam eden yol ve parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Başkan Altunok, belediye ekiplerince Ortaören Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Altunok, yaptığı açıklamada, gelen istek ve talepler doğrultusunda belediye hizmetlerini vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, ilçe için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Mahalledeki vatandaşlarla da sohbet eden Altunok, talepleri de dinledi.



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