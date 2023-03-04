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Depremde ödülleri enkaz altında kalan satranç şampiyonu yeni kupa ve madalyasına kavuştu

AA

Depremde ödülleri enkaz altında kalan satranç şampiyonu yeni kupa ve madalyasına kavuştu

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/ALEYNA COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da evlerinin yıkılması sonucu bu yıl kazandığı kupa ve madalyası enkaz altında kalan satranç şampiyonu Hena Karadaş'a ödüllerinin yenileri Mersin'de verildi.

Antalya'da 21-28 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 15 yaş kızlar kategorisinde birinci olan Hena, Hatay'da depremin yıktığı evlerinin enkazından ailesiyle kurtuldu.

Ailesiyle geldikleri Mersin'de ağabeyinin evinde yaşamaya başlayan Hena'nın yakınlarına ulaşan ve durumu hakkında bilgi alan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile diğer yetkililer, sporcunun kazandığı kupa ve madalyasının enkazda kaldığını öğrendi. Tulay, kupa ve madalya hazırlatarak federasyon yetkilileriyle ziyaret ettiği Hena'yı, ödüllerinin yenilerini vererek sevindirdi.

- Dünya şampiyonasında da başarılı olmayı hedefliyor

Hena Karadaş, AA muhabirine, satranca küçük yaşlarda başladığını ve birçok turnuvaya katıldığını, ilk kupa ve madalyasını bu yıl aldığını söyledi.

Depremden ailece etkilendiklerini belirten Hena, "Deprem başladığında uyanıktım. Binamız iki kat, tuzla buz oldu. İkinci kat yere çok yaklaşmıştı. Moloz yığınları vardı. Biz de oradan atlayıp çıktık. Çoğu şey enkazda kaldı. Eşyalarımız, anılarımız... Çok üzülmüştüm. Antalya'da aldığım kupa ve madalya da enkazda kaldı." dedi.

Hena, kendisine yeni kupa ve madalya getiren Tulay ile beraberindeki yetkililere teşekkür etti.

Bunun çok ince bir davranış olduğunu dile getiren Hena, "Kupa ve madalya benim için anlamlıydı, ilk Türkiye şampiyonluğumdu. Kupamın bana geri verileceğini hiç beklemiyordum. Çok mutlu oldum, minnettarım." ifadelerini kullandı.

Satrancın kendisine iyi geldiğini, bu branşta daha iyi başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Hena, gelecek ay Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenecek Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek istediğini kaydetti.

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay da deprem sonrasında satranç ailesi olarak kenetlendiklerini belirtti.

Hena'nın ödüllerinin enkazda kaldığını öğrendikten sonra federasyon olarak hemen harekete geçtiklerini söyleyen Tulay, "Çok mutlu oldular. Ailece gururlandılar ve etkilendiler. Biz de böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimiz için mutlu olduk." diye konuştu.

- "Kızımın ilk aklına gelen şeylerden biri kupasıydı"

Anne Dilek Karadaş ise Hena'nın turnuva şampiyonluğuna çok sevindiklerini dile getirdi.

Kızının başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Karadaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluğu çok yeniydi. Hena'nın turnuvadaki başarısına sevincimizi tahmin bile edemezsiniz. Kızımızın başarısı bizi mutlu etmişti. Çok güzel bir şeydi. Enkazdan çıkarken pek bir şey düşünemiyorsunuz. Ondan sonra kızımın ilk aklına gelen şeylerden biri kupasıydı. 'Anne kupam içeride kaldı.' dedi. Çok üzülmüştü. Federasyon yetkilileri bize kupa ve madalyayı tekrar vereceklerini söyleyince çok mutlu olduk. Gerçekten ince bir hareketti. Bize çok moral oldu. Gülkız Hanım'a ve federasyona çok teşekkür ediyoruz."

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